Amazon casse complètement le prix du smartphone Realme GT Neo 2

Le Realme GT Neo 2 5G est un smartphone qui fait de l'ombre à des modèles vendus plus chers. Il impressionne avec ton très bel écran AMOLED de 6,62" avec un affichage en 1080 x 2400 où le rafraîchissement peut être réglé à 120 Hz.

Il est équipé d'un processeur Snapdragon 870 5G gravé en 5 nm avec 8 coeurs et un GPU Adreno 650. Il est doté de 128 Go de mémoire interne avec 8 Go de RAM, parfait pour stocker toutes vos apps et vos jeux.

Sa batterie de 5000 mAh permet une autonomie de 2 jours si vous n'êtes pas trop gourmand. Et elle est compatible charge rapide 65W, ce qui signifie qu'elle peut passer de 0 à 100% en 30 minutes seulement.

Enfin, son triple capteur photo arrière de 64 Mpx, 8 Mpx et 2 Mpx permet de faire de très belles photos et vidéos en 4K à 60 images par seconde. Et pour les selfies vous pouvez vous tirer l'autoportrait en 16 Mpx.