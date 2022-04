Profitez du Xiaomi 11 Lite 5G NE à un prix des plus attractifs

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est un smartphone milieu de gamme qui sait faire plaisir. Il est doté d'un très bel écran OLED de 6,55" qui affiche du 2400 x 1080 pixels avec une fréquence d'affichage de 90 Hz. En-dessous, vous retrouvez un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 778G avec une finesse de gravure de 6 nm et une fréquence de 2,4 GHz. Ce dernier est accompagné d'une carte graphique Adreno 642L.

La mémoire fait 128 Go sur ce modèle, mais vous pouvez ajouter une carte microSD d'une taille maximum de 1024 Go afin de l'étendre. Cette dernière servira à accueillir notamment les fichiers multimédia, comme les photos, vidéos et musiques. Quant aux applications, elles iront directement sur la mémoire interne du smartphone.

La batterie de 4250 mAh offre une belle autonomie pouvant dépasser la journée si vous n'êtes pas trop gourmand. Et elle est compatible charge rapide 33W pour passer de 0 à 100% en moins d'une heure. Enfin, l'appareil photo propose trois capteurs à l'arrière de 64 Mpx, 8 Mpx et 5 Mpx et un capteur frontal de 20 Mpx.