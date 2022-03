La version Lite du Xiaomi 11 Lite 5G a un prix jamais vu !

Si vous cherchez un smartphone pour aller avec votre tout nouveau forfait 5G, vous pouvez vous tourner vers le Xiaomi 11 Lite 5G NE . Avec son prix qui est en ce moment à 329,90€, donc abordable, il va vous permettre de faire tourner aisément toutes vos apps et surtout contenir toutes vos photos et vidéos.

C'est en effet l'un de ses gros avantages, puisque sa mémoire de 128 Go, qui est déjà bien généreuse, peut être étendue grâce à une carte microSD. Vous pouvez en acquérir une séparément, jusqu'à 1024 Go. Là vous allez pouvoir transférer vos fichiers multimédia, et laisser les 128 Go pour les applications.