6 promos immanquables à saisir avant Noël chez Amazon

Passons maintenant au petit paquet sous le sapin mais au grand contenu : le OnePlus Nord version 5G. Cet excellent smartphone de milieu de gamme passe à 279,99€ au lieu de 399€ sur Amazon, et offre un palmarès technique assez impressionnant. Il dispose d'un écran Super AMOLED de 6,44" avec une fréquence d'affichage de 90Hz. Il s'agit ici de la version avec 128 Go de mémoire et 8 Go de RAM, ainsi qu'un processeur Snapdragon 765G. Il impressionne niveau photo avec six capteurs en tout, quatre à l'arrière, de 48 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx et 2 Mpx et deux à l'avant de 32 et 8 Mpx. De quoi faire de très belles photos pendant la grosse journée d'autonomie qu'il offre. Et comptez 1h de charge rapide pour le retrouver à 100%