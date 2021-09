Le smartphone OPPO Reno4 Z (5G) tombe à son prix le plus bas depuis sa sortie

Dévoilé en même temps que les modèles Reno4 et Reno4 Pro à l'automne 2020, le OPPO Reno4 Z est considéré comme un smartphone de milieu de gamme.

Concernant ses principales caractéristiques, le Reno4 Z de la firme OPPO dispose d'un écran LCD de 6,57 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone embarque aussi un processeur Mediatek Dimensity 800, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go et une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide 18W. Le tout fonctionne avec le système d'exploitation mobile Android associé à une interface ColorOS 7.2.

À propos de la partie photo, le futur propriétaire retrouvera un quadruple capteur principal de 48 + 13 + 8 + 8 MP et un double capteur frontal de 16 + 2 MP.

Enfin, la connectivité du smartphone est notamment composée du NFC, de la norme Wifi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, du Bluetooth 5.1 et d'un port USB Type-C.