Find X3 Neo, le smartphone haut de gamme OPPO est 100€ moins cher

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle d'Amazon, passons désormais aux principales caractéristiques du téléphone compatible avec la 5G.

Considéré comme le petit frère du Find X3 Pro , le Find X3 Neo de la firme OPPO est un smartphone qui embarque un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 90Hz et une densité de pixels de 402 ppi.

L'appareil dispose aussi d'un processeur Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage non extensible de 256 Go, d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide à 65W et du système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche ColorOS 11.1.

Côté APN, on retrouve un quadruple capteur arrière de 50 MP + 13 MP + 16 MP + 2MP et un capteur frontal de 32MP pour les amateurs de selfies.

Au niveau de la connectivité, la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, le Bluetooth 5.2, le NFC, le GPS, le connecteur USB-C 3.1 et le lecteur biométrique à empreinte digitale sont essentiellement de la partie.