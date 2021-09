Besoin d'un nouveau smartphone ? Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est affiché à -15% pour la rentrée

Sorti au cours de cette année 2021, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est un smartphone qui plaira avant tout aux amateurs de belles photographies.

Le téléphone de la gamme Redmi Note dispose en effet d'un appareil principal doté d'un capteur Grand angle de 108 mégapixels, d'un capteur Ultra grand-angle de 8 mégapixels, d'un capteur Macro de 5 mégapixels et d'un capteur Profondeur de 2 mégapixels. Pour les fans de selfies, ces derniers retrouveront un capteur frontal de 16 mégapixels.

Au niveau de ses autres caractéristiques, le Redmi Note 10 Pro de Xiaomi possède un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels (395 ppp, 120 Hz, HDR10, échantillonnage tactile 240 Hz), protégé par Gorilla Glass 5. Le smartphone est aussi équipé d'un processeur Snapdargon 732G, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go (extensible par carte microSD), et d'une batterie de 5 020 mAh compatible avec la recharge rapide à 33 W en filaire. L'ensemble fonctionne avec le système d'exploitation mobile Android.