OPPO Reno4 Z : l'un des smartphones 5G les moins chers du moment

Considéré comme un smartphone milieu de gamme, le OPPO Reno4 Z est un téléphone qui a été dévoilé en même temps que les modèles Reno4 et Reno4 Pro à l'automne 2020.

Le Reno4 Z est doté d'un écran de 6,57 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Mediatek Dimensity 800, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide 18W. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android.

Du côté de la partie photo, on retrouvera un quadruple capteur principal de 48 + 13 + 8 + 8 MP et un double capteur frontal de 16 + 2 MP.