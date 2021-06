OnePlus 8 Pro : belle promo sur le smartphone premium signé OnePlus

Le OnePlus 8 Pro a toutes les caractéristiques d'un smartphone premium à commencer par son écran de 6,78 pouces LED. La dalle, très large, vous permet de profiter de tous vos contenus et avec un design bien étudié, le téléphone reste agréable à utiliser à une seule main. Son affichage 120 HZ quant à lui vous permet de profiter d'une grande fluidité dans vos applications et dans les jeux compatibles.

L'appareil dispose d'un module photo avec un capteur principal de 48 mégapixels. Trois autres capteurs ultra grand-angle et macro vous permettent d'immortaliser les paysages les plus impressionnants mais aussi les objets les plus proches de chez vous avec un piqué et une colorimétrie exemplaire.

Enfin le OnePlus 8 Pro bénéficie d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, l'un des meilleurs jamais conçus pour les appareils mobile. Il est couplé à 8 Go de RAM pour une fluidité incomparable dans votre utilisation quotidienne et 128 Go de stockage flash pour y déposer l'ensemble de vos fichiers, de vos photos et de vos vidéos. De plus le OnePlus 8 Pro est déjà compatible avec les réseaux 5G pour des débits ultra rapides en mobilité. Téléchargez vos films ou vos jeux en quelques secondes seulement, vous n'avez plus à attendre de longues minutes pour cela.