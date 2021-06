Prime Day : Amazon fait chuter le prix du Fire TV Stick 4K Ultra HD !

Comme son nom l'indique, le Fire TV Stick 4K est capable de restituer une image en 4K sur les contenus compatibles (films, séries…). Le mode HDR 10+ viendra sublimer les couleurs et le Dolby Atmos favorisera l'immersion sonore. Une fois connecté à internet, ce petit objet vous permettra de télécharger des milliers d'applications très populaires. Netflix, Disney+, Prime Video, Molotov, YouTube et bien d'autres sont au rendez-vous. La musique et les jeux Android sont également à l'honneur.

Pour faire simple, une fois placé sur le port HDMI d'un écran, le Fire TV Stick 4K vous offrira les mêmes possibilités qu'une TV connectée. Histoire de simplifier encore plus la navigation, la télécommande fournie embarque Alexa pour vous permettre d'utiliser les commandes vocales. Vous n'aurez plus besoin de passer par les traditionnels boutons.