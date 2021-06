Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei : le TOP des smartphones en promo pour le Prime Day

Oppo pour finir vous propose son smartphone A53s, un remarquable appareil disposant d'un écran 90 Hz et d'un processeur Qualcomm Snapdragon 460 aidé de 4 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage. Cet appareil se destine au plus large public, qui a besoin d'un smartphone avant tout pour communiquer avec ses proches et consulter sur le web.