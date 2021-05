French Days : Amazon fait chuter le prix du Fire TV Stick 4K Ultra HD

Concurrent direct du célèbre Google Chromecast, le Fire TV Stick 4K Ultra HD livré avec sa télécommande vocale est une clé HDMI qui se branche directement à un téléviseur.



Avec le système d'exploitation Fire OS, il sera possible de retrouver des applications de streaming comme Prime Video, Netflix, YouTube, Molotov ou encore myCanal ; à condition que le boîtier soit relié au réseau Wifi domestique.



D'un poids de 55 grammes environ, l'appareil dispose d'un processeur Quadricœur 1,7 GHz et d'un espace de stockage de 8 Go ; et supporte notamment les normes 4K Ultra HD, HDR, HDR10, Dolby Vision, HLG et HDR10+.