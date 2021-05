Le smartphone Realme 7 Pro chute à moins de 250€ chez Amazon

Nous sommes chez Amazon pour nous emparer de cette bonne affaire valable dans la limite des stocks disponibles. La livraison à domicile est offerte et le paiement en quatre fois est également possible. Par ailleurs, les avantages Amazon Prime (essai gratuit puis 5,99€/mois) s'appliquent sur ce produit. La garantie est logiquement valable pendant deux ans et une assurance dommage accidentel d'un an est proposée à 33,35€. Passons aux spécificités techniques du smartphone.

Le Realme 7 Pro est doté d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Cette dalle est très agréable à regarder et bien calibrée. En ce qui concerne les performances, le mobile est équipé d'un processeur Snapdragon 720G avec 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go non-extensible. Le système d'exploitation Android 10 avec la surcouche realmeUI 1.0 est bien là.

Ainsi, les performances seront relativement correctes pour un modèle aussi abordable. La fluidité est au rendez-vous sur l'interface et entre les applications. Sur les jeux récents, de petits sacrifices sur les graphismes sont nécessaires pour éviter les ralentissements.