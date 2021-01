Soldes Amazon : 3 accessoires pour smartphones en promotion

Besoin d'un espace de stockage supplémentaire ? Saviez-vous que le disque dur externe ne constitue pas la seule solution ? Vous pouvez également opter pour un SSD externe, qui présente l'avantage d'être beaucoup plus rapide. Et pendant les soldes, vous pouvez en acheter un à moins de 100 €, à l'image du Samsung T7 500 Go, disponible à 99,99 € sur Amazon.