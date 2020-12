À vous le streaming sur Netflix et Prime Video avec le Fire TV Stick Lite à moins de 20€

Comme son nom l'indique, le Fire TV Stick Lite est la version allégée du Fire TV Stick. Contrairement au modèle standard, le Fire TV Stick Lite dispose d'une télécommande vocale Alexa qui n'est pas équipée de boutons de contrôle de la TV (absence de touches +/- et veille).

Du côté de ses points forts, le Fire TV Stick Lite embarque un espace de stockage de 8 Go, un son Dolby Atmos (pass-through HDMI uniquement) et une résolution Full HD jusqu'à 1080p avec prise en charge des technologies HDR, HDR10+ et HLG.

Avec cette clé se branchant directement sur le port HDMI du téléviseur, vous pourrez profiter de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV ou encore myCANAL qui a été récemment ajouté à la liste des apps Amazon.