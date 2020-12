La box Android TV Nvidia Shield en promo sur Amazon avant Noël

Commercialisée en octobre 2019, la Nvidia Shield TV est une box multimédia se présentant sous la forme d'un tube cylindrique. Elle est dotée du système Android TV et du Google Cast (Chromecast 4K intégrée), d'un processeur Nvidia Tegra X1 avec 256 coeurs, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM et d'un espace de stockage de 8 Go (extensible via microSD).

On retrouvera également les technologies HDR, Dolby Vision HDR et HDR10 du côté des fonctions vidéo.

Grâce au Google Play Store, il sera possible de retrouver toutes les applications de streaming les plus populaires du moment, comme Netflix, Molotov, OCS, Disney+, MyCanal, Amazon Video, YouTube et bien d'autres.