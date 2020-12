Bon plan Noël : ce stabilisateur pour mobile DJI Osmo Mobile à prix cassé sur Amazon

Le stabilisateur fonctionne de concert avec l'application mobile DJI Mimo, disponible sur iOS et Android. Le logiciel vous donne encore plus de contrôles sur la qualité de votre vidéo mais apporte aussi quelques modes automatisés pensés pour les réseaux sociaux. Il suffit de démarrer votre clip et l'application va automatiquement choisir le cadre et monter une petite vidéo prête à être partagée. Plusieurs thèmes sont disponibles selon vos goûts pour donner plus de cachet à vos créations.