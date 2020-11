Bon plan Amazon : belles promotions sur Amazon Fire Stick TV

Compatible avec le Wifi et le Bluetooth, le Fire TV Stick 4K Ultra HD prend en charge les formats vidéo (Dolby Vision, HDR 10, HDR10+, HLG, H.265, H.264 et VP9), audio (AAC-LC, AC3, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3, PCM/Wave, Vorbis et Dolby Atmos) et photo (JPEG, PNG, GIF et BMP).