Meilleur rapport qualité/prix smartphone : le Samsung Galaxy M31 à moins de 200€ chez Amazon

Cela représente une réduction de 31% pour ce smartphone, digne représentant de sa gamme. Le M31 se remarque d'abord par son écran Super AMOLED de 6,4 pouces, qui affiche une belle résolution de 2 340 x 1 080 pixels dans une densité de 404 ppp. Avec ces caractéristiques, il permet de profiter d'une très belle qualité d'image en toutes circonstances.

Le Galaxy M31 compte aussi sur une batterie à l'autonomie impressionnante. Avec une capacité de 6 000 mAh et une fonction de charge rapide, elle accompagne un processeur Exynos 9611 et 6 Go de RAM. Ainsi, ce smartphone est toujours prêt à vous suivre dans les jeux, la navigation Internet, l'écoute musicale et bien d'autres applications !