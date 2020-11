Idée cadeau pour les fêtes : un smartphone Xiaomi à moins de 100€ sur Amazon

Le Xiaomi Redmi 9C se démarque par la présence d'une batterie imposante de 5000 mAh, de quoi tenir facilement toute une journée d'utilisation et même au-delà sans avoir besoin de recharger. Ses performances sont assurées par une puce MediaTek Helio G35 et 2 Go de RAM. Pour le stockage, nous avons droit à 32 Go de mémoire interne.

L'écran de 6,53 pouces affiche une définition HD+. Le lecteur d'empreintes est situé à l'arrière du téléphone pour le déverrouillage de l'appareil.

Côté photo, ce sont trois capteurs qui nous attendent. Le module principal de 13 MP f/2.2 est accompagné d'une lentille macro de 2 MP et d'un objectif dédié à la profondeur de champ de 2 MP. La caméra selfie 5 MP f/2.2 est logée dans une encoche waterdrop.