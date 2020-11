Bon plan Amazon : le nouveau Fire TV Cube déjà en promo avant le Black Friday

Dévoilé à la fin du mois de septembre 2020, le Fire TV Cube permet d'avoir un accès à des contenus en streaming en 4K Ultra HD et bénéficie des technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+.

En ce qui concerne ses caractéristiques, le lecteur multimédia embarque une mémoire vive de 2 Go de RAM et un espace de stockage de 16 Go. Il est fourni avec une télécommande vocale Alexa (2ème génération), un adaptateur secteur, un câble de rallonge infrarouge (IR) et un adaptateur Ethernet.