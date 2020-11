Envie de changer de smartphone ? Le Xiaomi Poco F2 Pro est à moins de 400€

La Team Clubic Bons Plans vous invite à prendre la direction de la plateforme française du site Amazon où il est possible de vous procurer le Poco F2 Pro en promotion.

Alors que son prix de vente conseillé est de 599,90 euros, le smartphone du constructeur chinois voit son tarif diminuer à exactement 399 euros ; ce qui fait une remise immédiate de près de 201 euros de la part du site marchand.

Au moment où nous rédigeons cet article, quatre coloris au choix sont proposés pour le téléphone : blanc, bleu, gris et violet. Les frais de port sont bien sûr offerts et ceci est valable pour les clients et les membres du service Prime d'Amazon.