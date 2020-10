Notre sélection de PC portables à prix cassés chez Amazon avant le Black Friday

L'appareil tourne sous ChromeOS, le système d'exploitation de Google qui vous permet d'accéder à tous les services Google d'un seul clic. L'OS est également très sécurisé et optimisé pour cette petite configuration embarquant un processeur Intel Celeron, 4 Go de RAM et 32 Go de stockage mais l'appareil est pensé pour être connecté en permanence. 100 Go de stockage en ligne Google One vous sont d'ailleurs offerts durant un an.