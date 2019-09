🔥 Bon plan : Souris gaming Logitech G502 Proteus Spectrum à 49€

Une souris réactive...

... et très ergonomique

Nous nous retrouvons donc chez Amazon pour découvrir cette bonne affaire que vous devez saisir sans hésiter. Comme toujours, le site américain spécialisé dans la vente en ligne propose la livraison gratuite en France métropolitaine. Bien entendu, si vous êtes abonné au service Amazon Prime, vous recevrez votre commande en un jour ouvré et sans frais supplémentaires. Enfin, pour en finir avec les modalités autour de ce produit, sachez que la garantie fabricant est valable pendant deux ans. Maintenant, voyons ce que ce périphérique a dans le ventre !Laest taillée pour le gaming grâce à son capteur optique Logitech-G Delta Zero. Elle peut donc atteindre une résolution maximale de 12 000 DPI et sa fréquence de rafraîchissement est entièrement réglable entre 125 et 1000 Hz. Vous pourrez aussi configurer les onze boutons de l'appareil comme bon vous semble, tout comme le rétroéclairage RVB qui profite de 16,8 millions de couleurs. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là puisque cette souris est un vrai bonheur à prendre en main.En plus de son design original, laest un exemple à suivre en terme d'ergonomie. Elle s'adapte parfaitement à la forme de la main (droite) de l'utilisateur et ce dernier peut décider d'ajouter jusqu'à cinq poids pour rendre la souris plus agréable à prendre en main. Globalement, sa forme est plutôt fine donc vous pourrez jouer pendant de longues heures sans jamais être gêné. Enfin, la molette peut être débrayée et vous aurez la possibilité d'opter pour un défilement horizontal.Pour conclure, sachez que laest un très bon modèle à tout petit prix. Elle conviendra aux joueurs exigeants qui veulent bénéficier d'une expérience de jeu optimale et confortable. Son capteur est extrêmement précis, son ergonomie excellente et de nombreux paramètres peuvent être ajustés. Une valeur sûre !