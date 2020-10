Boostez le Wi-Fi de votre maison avec TP-Link WiFi Mesh en promo chez Amazon

De manière générale, la Box Internet est placée à côté du téléviseur et le réseau Wifi n'est pas suffisant pour couvrir l'ensemble des pièces du foyer.

Grâce au système Mesh Deco E4, cette solution de la marque TP-Link offre une connexion WiFi haut débit de 1200 Mbit/s jusqu'à 180 mètres carrés et permet de ne plus avoir de coupure lorsqu'on utilise un smartphone ou une tablette. Elle est compatible avec tous les fournisseurs d'accès Internet (Free, Orange, Bouygues Telecom et SFR).