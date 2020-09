Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei : les meilleurs bons plans smartphone des French Days

Les French Days battent actuellement leur plein et comme chaque année les différents e-marchands mettent en avant de nombreux smartphones en promotion. Ce n'est pas étonnant puisque ces appareils sont aujourd'hui les produits high-tech les plus vendus et les plus demandés par les consommateurs.

En quelques années nous avons assisté à une montée en gamme de ces téléphones intelligents. Toujours plus beaux, plus puissants et performants, ils possèdent aujourd'hui des processeurs de dernière génération, des appareils photos remarquables de qualité et peuvent faire tourner des jeux vidéo d'une qualité graphique époustouflante.

Seulement ces appareils ont vu leurs prix grimper aussi vite que leur puissance brute et la facture s'élève parfois à plus de 1 000 euros sur quelques modèles très haut de gamme. Même si certains constructeurs font leur maximum pour proposer des tarifs plus raisonnables, la note peut vite s'avérer salée lors d'un renouvellement. Heureusement les French Days tombent à point nommé pour vous permettre de gagner plusieurs dizaines d'euros sur l'achat de votre futur smartphone.