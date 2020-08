La batterie externe Anker PowerCore Essential 20000mAh à moins de 20€ chez Amazon

En plus de sa compatibilité universelle et de sa capacité importante, la batterie Anker PowerCore Essential propose un système de sécurité MultiProtect visant à protéger un appareil en cours de charge face aux surchauffes, surtensions et autres désagréments qui pourraient intervenir sur d'autres modèles. Le design de ce périphérique est également très compact (épaisseur de 1,8 cm) et léger (mois de 450 grammes). Bref, c'est du tout bon !