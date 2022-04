Ce smartphone POCO F3 5G profite d'une belle promotion !

Le POCO F3 est un smartphone sorti il y a un an, en mars 2021, et se positionnant comme une entrée de gamme +++. En effet, ses caractéristiques techniques ne laissent pas indifférents celles et ceux qui ne veulent pas se ruiner dans un nouveau téléphone sans pour autant lésiner sur la qualité.

Son écran Super AMOLED de 6,67" affiche 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120Hz, chose rarement vue à ce prix là. La mémoire nous en avons déjà parlé : 128 Go, avec 6 Go de RAM. Comptez également sur un processeur Qualcomm Snapdragon 870 avec un GPU Adreno 650.

Sa batterie de 4250 mAh est son atout principal et peut vous tenir facilement une journée et demi, voire deux jours si vous n'êtes pas trop gourmand. En plus elle est compatible charge rapide 33W et peut donc remonter à 100% en une heure grand maximum.

Enfin, vous avez un très bel appareil photo

avec triple capteur arrière de 48 Mpx, 8 Mpx et 5 Mpx pour une définition vidéo maximale de 4K à 30 images/seconde. Et un très beau capteur avant de 20 Mpx pour les selfies.