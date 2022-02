Xiaomi POCO M4 Pro, l'un des smartphones 5G les moins chers !

Le téléphone portable qui nous intéresse aujourd'hui est équipé d'un écran 6,6 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. La dalle est bien calibrée et s'adaptera sans sourciller à vos contenus. Pour ce qui est du processeur Dimensity 810, il offre une excellente compatibilité 5G et une gestion du multitâche plus que correcte. On retrouve aussi les fameux 4 Go de RAM et la mémoire interne de 64 Go. Il s'en sort plutôt bien dans l'ensemble même s'il ne s'agit pas du smartphone le plus puissant du marché.