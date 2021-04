Xiaomi POCO F3 : le dernier smartphone Xiaomi en promo pour le Mi Fan Festival

En photo, le POCO F3 fait également preuve d'une polyvalence appréciable via son dispositif dorsal des plus complets. L'heureux propriétaire du smartphone a ainsi accès à un capteur principal de 48 MP épaulé par un ultra grand-angle à 8 MP et d'un macro de 5 MP propulsé par l'intelligence artificielle. Le mode nuit 2.0 apporte une profondeur magistrale aux clichés et des contrastes réussis lorsque la luminosité est basse. Enfin, à l'avant, une dernière caméra à 20 MP se charge de capturer les plus beaux selfies.



Dans le but de laisser libre cours à leur imagination, les créateurs de contenu peuvent se servir du mode Cinéma IA afin de bénéficier d'un maximum de fonctionnalités en vidéo. Les enregistrements sonores ne sont pas non plus en reste puisque les trois microphones sont capables de balayer une scène à 360° tout en supprimant les bruits de fond. La qualité audio se laissera ensuite apprécier par l'intermédiaire des doubles haut-parleurs certifiés Dolby Atmos avec leurs effets surround réalistes.