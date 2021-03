Xiaomi, OnePlus, Realme : 4 smartphones à prix choc pour l'anniversaire AliExpress

Le Redmi Note 10 fonctionne avec un processeur Snapdragon 678 épaulé de 4 Go de mémoire vive. Vous disposez de 128 Go de mémoire pour stocker vos fichiers et votre musique. Pour la partie photo, rien n’est laissé au hasard, vous allez pouvoir prendre de superbe cliché grâce à son quadruple capteur arrière atteignant pour l’objectif principal 48 Mpixel. Inutile de vous dire qu’il est également capable de faire de la vidéo en Full HD 1080p ou même en 4k. Il dispose de plus d’une optique grand-angle de 8 Mpixel.

Et pour ne pas se retrouver en panne de batterie, le constructeur a installé une batterie de 5 000 mAh, ce qui vous offre une autonomie plutôt confortable. Et il ne lui faudra que 1h15 pour passer d’une batterie vide à 100 % de sa capacité. Bien entendu, il est compatible Bluetooth 5 et pourra aussi se connecter aux réseaux WiFi.