Oneplus Nord et Nord N10 : les derniers smartphones sortis chez Oneplus à prix cassés

Seulement 279 € au lieu de 319€ pour le Oneplus Nord, c’est également une belle réduction pour ce smartphone performant. Doté d’un écran 6,44“ Amoled à 90Hz, il dispose d’un très bel affichage. Il reçoit un processeur Qualcomm Snapdragon 765G qui lui offre la compatibilité 5G. Il est secondé par 8 Go de mémoire vive et une mémoire de 128 Go extensible via une carte microSD.