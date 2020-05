La souris gamer Logitech G703 Lightspeed à prix cassé avec ce code promo

La Logitech G703 Lightspeed en promo chez Boulanger

Légère et ergonomique

C'est donc le site Boulanger qui permet à ses clients de se procurer la Logitech G703 Lightspeed en promotion.Affichée en temps normal à 79,99 euros, la souris Gamer bénéficie d'une réduction de 15 euros et voit son prix affiché à 64,99 euros.Mais ce n'est pas tout ! Grâce au code ACCESS-15 à saisir dans le panier, la souris fait l'objet d'une remise supplémentaire de 15%. Le tarif du produit est alors de 55,24 euros.Idéale pour une utilisation sur PC portables, la souris gaming de Logitech dispose d'un un capteur optique PMW3366 performant qui est utilisé par les professionnels d'eSports.Légère (107 grammes) et ergonomique, la G703 embarque 6 boutons programmables et la technologie Lightspeed pour une expérience de jeu performante.Compatible PC et Mac, l'accessoire mesure 12,4 x 6,8 x 4,3 cm et possède une garantie de 2 ans.