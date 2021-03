Vente Flash : la célèbre souris gamer Logitech G502 Hero à seulement 51€

Cinq poids de 3,6 grammes sont de la partie pour ajuster la lourdeur de la souris qui répondra alors à vos attentes au niveau de sa prise en main. Il faut également noter que les clics de la souris sont plus agréables et surtout plus fiables sur le long terme. Cela est rendu possible grâce à un système de tension de bouton mécanique. Enfin, le rétroéclairage RVB personnalisable viendra magnifier ce périphérique. Des animations et des effets pourront être synchronisés très facilement.