French Days : Macbook Pro 13" i5 avec Touch Bar à prix totalement cassé

Le Macbook Pro dans sa toute dernière version a pour principale nouveauté la Touch Bar, une zone d'interaction tactile qui permet d'y afficher des contrôles et des raccourcis contextuels en fonction de l'application que vous utilisez. Vous êtes sur Safari ? Les onglets sont disponibles à portée de doigt. Vous écrivez un document ? C'est la saisie prédictive qui s'affiche avec les suggestions de mots en fonction de ce que vous tapez sur votre clavier.

En plus de cette nouveauté ergonomique, l'ordinateur d'Apple propose un très bel écran de 13 pouces, d'une définition de 2400 x 1600 pixels et d'une luminosite de 500 cd/m2, le tout dans un boîtier très fin pour un poids de seulement 1,4 kg.

À l'intérieur de la bête on retrouve un processeur Intel Core i5 quadricoeur à 1,4 GHz, un disque SSD de 128 Go et 8 Go de mémoire vive pour faire tourner toutes vos applications de divertissement ou de travail.