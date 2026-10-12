Le Fire TV Stick 4 Max dernière génération est un boîtier HDMI compact qui se branche sur un écran pour en faire un TV connecté, et jusqu’à ce soir il est à 52,99 euros au lieu de 114,99 euros sur Amazon.
Le Fire TV Stick 4K Max dernière génération est un boîtier HDMI qui se branche sur votre téléviseur pour profiter d’une interface connectée Fire TV. Alors à l’heure où tous les téléviseurs sont quasiment connectés, l’intérêt peut paraître limité. Mais en vérité, si votre TV commence à être vieillissante, si la navigation n’est plus fluide ou si vous trouvez l’OS trop limité, ça peut être une bonne alternative. Avec l’avantage de pouvoir le brancher sur n’importe quel appareil qui diffuse des images, comme un vidéoprojecteur, un écran PC ou autre. Avec une réduction de 54 % sur Amazon jusqu’à ce soir, ça peut servir d’en avoir un sous la main.
Pourquoi choisir le Fire TV Stick 4K Max ?
- L’interface est fluide peut importe où vous le branchez, un vrai avantage par rapport à un TV qui commence à avoir de l'âge.
- Le streaming est impeccable avec la puce Wi-Fi 6 qui permet une connexion stable, indispensable pour profiter des contenus 4K HDR et Dolby Atmos.
- La simplicité de l’écosystème Alexa si vous avez d’autres appareils qui fonctionnent avec Alexa, vous pouvez tout contrôler à la voix grâce à la télécommande.
Une expérience multimédia dopée sous contrôle Amazon
Le Fire TV Stick est un petit boîtier qui fait 108 x 30 x 14 mm avec le connecteur, pour seulement 43,5 g. Il se branche très simplement sur n’importe quel appareil qui peut afficher/diffuser une image. Il est capable d’afficher de la 4K@60 FPS avec un support HDR10+ et Dolby Vision. Si vous avez les abonnements qui vont bien sur les différentes plateformes de streaming, c’est un vrai plaisir. Après, il y a un petit revers à la médaille : le contenu est un peu trop centré Amazon, avec beaucoup de pubs pour du contenu Prime Video et des recommandations sponsorisées qui peuvent alourdir un peu la navigation et pas mal d’incitations à l’achat.
Face au Chromecast : la puissance brute contre l’ouverture
En termes de puissance, le Fire TV Stick 4K Max dernière génération est au-dessus de ce que propose Google avec son Chromecast, avec sa puce Mediatek MT8696 et sa compatibilité Wi-Fi 6. Mais son catalogue d’applications est moins exhaustif que celui de Google TV, notamment sur certaines chaînes sportives majeures. Le Chromecast est donc plus polyvalent et neutre dans sa présentation et son interface, là où, on l’a dit au-dessus, le Fire TV 4K Max assume son rôle de vitrine commerciale Amazon.
✅ Les points forts
- L’intégration du Wi-Fi 6 pour de bonnes performances réseau
- La compatibilité avec les formats HDR et Dolby Atmos
- La télécommande améliorée avec des commandes vocales Alexa et des raccourcis dédiés
- L'expérience de navigation fluide et réactive
- Une bibliothèque d’apps riche malgré tout
❌ Les limites
- La mise en avant omniprésente des services et contenus Amazon
- L'absence de certaines apps clés comme RMC Sports ou Bein Sports
- La connexion micro-USB vieillissante, à quand l’USB-C ?
Jusqu’à ce soir, le Fire TV Stick 4K Max est à 52,99 € au lieu de 114,99 € sur Amazon
Le Fire TV Stick 4K Max est un bon investissement si vous cherchez une clé HDMI réactive pour stabiliser un flux vidéo 4K sur n’importe quel écran. Si vous n’avez rien contre l’écosystème Amazon ou si vous souhaitez rajeunir l’OS vieillissant de votre TV actuelle sans trop dépenser, c’est un bon investissement.
Par contre, si vous préférez une interface épurée ou que vous aimez avoir la possibilité d'applications alternatives, hors Store, il faudrait plutôt partir du côté du Chromecast. Idem si vous souhaitez pouvoir caster nativement, sans télécharger d’applications alternatives.
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