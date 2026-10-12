Le Fire TV Stick 4K Max est un bon investissement si vous cherchez une clé HDMI réactive pour stabiliser un flux vidéo 4K sur n’importe quel écran. Si vous n’avez rien contre l’écosystème Amazon ou si vous souhaitez rajeunir l’OS vieillissant de votre TV actuelle sans trop dépenser, c’est un bon investissement.

Par contre, si vous préférez une interface épurée ou que vous aimez avoir la possibilité d'applications alternatives, hors Store, il faudrait plutôt partir du côté du Chromecast. Idem si vous souhaitez pouvoir caster nativement, sans télécharger d’applications alternatives.