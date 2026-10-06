Le TUF A16 s'adresse aux joueurs qui veulent un seul PC pour jouer, étudier ou travailler. Son écran 16:10 donne plus de hauteur d'affichage qu'un 16:9, et son clavier rétroéclairé est jugé agréable à la frappe. Il pèse 2,2 kg, il a des haut-parleurs Dolby Atmos et une batterie de 90 Wh, ce qui le rend transportable sans en faire un ultraportable.

Sa configuration est cohérente pour le prix, avec des compromis visibles : un écran de 300 nits, un SSD de 512 Go vite rempli par les jeux modernes, et des haut-parleurs de 2 W seulement. Clubic note le même point sur le stockage : il faudra faire le tri parmi les jeux installés.