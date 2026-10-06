Un PC portable gamer avec une RTX 5060 sous la barre des 1100 €, c'est l'une des propositions les plus intéressantes des Jours Flash Prime. Le TUF Gaming A16 d'ASUS associe un écran de 16 pouces à 165 Hz, un Ryzen 7 260 et 16 Go de DDR5. Clubic le retient comme le PC gamer le moins cher de sa sélection d'offres.
Le TUF Gaming A16 est le portable gaming de milieu de gamme d'ASUS, avec une certification de résistance de niveau militaire. Il embarque un processeur AMD Ryzen 7 260 à 8 cœurs, jusqu'à 5,1 GHz, 16 Go de DDR5-5600 et un SSD NVMe de 512 Go. Les Jours Flash Prime se tiennent les 6 et 7 octobre jusqu'à 23 h 59, avec des offres réservées aux membres Prime.
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Pourquoi choisir cet ASUS TUF Gaming A16 ?
- C'est le PC gamer le moins cher de la sélection portables de Clubic.
- Sa carte RTX 5060 gère les jeux récents en 1200p avec DLSS.
- Son écran 16:10 à 165 Hz convient aussi bien au jeu qu'au travail.
- Il offre une connectique complète : HDMI 2.1, USB4 et RJ45.
Un portable de jeu qui sert aussi au quotidien
Le TUF A16 s'adresse aux joueurs qui veulent un seul PC pour jouer, étudier ou travailler. Son écran 16:10 donne plus de hauteur d'affichage qu'un 16:9, et son clavier rétroéclairé est jugé agréable à la frappe. Il pèse 2,2 kg, il a des haut-parleurs Dolby Atmos et une batterie de 90 Wh, ce qui le rend transportable sans en faire un ultraportable.
Sa configuration est cohérente pour le prix, avec des compromis visibles : un écran de 300 nits, un SSD de 512 Go vite rempli par les jeux modernes, et des haut-parleurs de 2 W seulement. Clubic note le même point sur le stockage : il faudra faire le tri parmi les jeux installés.
Un PC qui peut grandir avec vous
Le vrai atout du TUF A16 face à beaucoup de portables gamer à ce prix, c'est qu'il se met à niveau facilement. La machine propose deux emplacements de mémoire DDR5 SO-DIMM, jusqu'à 64 Go, et deux emplacements M.2 PCIe pour le stockage. Les 512 Go de départ ne sont donc pas une limite définitive : on peut y ajouter un second SSD plutôt que de payer un modèle plus cher dès l'achat.
C'est un argument de poids pour un joueur qui compte garder son PC plusieurs années. Il faut toutefois acheter la RAM et le SSD à part, et garder en tête que la carte graphique et le processeur, eux, ne se changent pas. La RTX 5060 reste le facteur qui limitera le plus la durée de vie de la machine dans les jeux les plus exigeants.
✅ Les points forts
- Écran 16:10 de 16 pouces à 165 Hz
- RAM et stockage évolutifs avec deux slots DDR5 et deux slots M.2
- Connectique complète et batterie de 90 Wh
❌ Les limites
- SSD de 512 Go rapidement rempli
- Écran limité à 300 nits
- Haut-parleurs de 2 x 2 W, modestes pour un portable de jeu
À 1099 €, le TUF Gaming A16 est l'un des moyens les plus accessibles d'accéder à une RTX 5060 dans un portable de 16 pouces. Il convient à un joueur qui veut une machine polyvalente et évolutive, à condition d'accepter un écran peu lumineux et un stockage de départ limité.
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