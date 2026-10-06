Cette offre Blink Outdoor 4 x4 avec une sonnette et un module de synchronisation est pour qui cherche un système de surveillance basique, sans fil et économique sur le long terme. Ça va bien si vous êtes locataire et que vous ne souhaitez pas faire de travaux pour installer un système de surveillance, si vous avez une résidence secondaire ou que vous avez un petit budget et qu’une vidéo en 1080p ne vous dérange pas.

Par contre si vous êtes exigeant sur la qualité de l’image nocturne, que vous voulez un flux continu et souhaitez intégrer votre écosystème ailleurs qu’avec Alexa, ce n’est pas pour vous. Aussi, pour contourner l’abonnement Blink, il faut prévoir l’achat d’un Sync Module 2 avec clé USB pour avoir vos clips en local.