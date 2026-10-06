Le LG UltraGear G4 de 27" est un écran PC plutôt orienté gaming qui va plaire aux joueurs en quête de fluidité, surtout qu’il ne coûte que 99,95 € au lieu de 119,99 € sur Amazon.
Le LG UltraGear 27G411-B est un moniteur gaming de 27 pouces Full HD avec une dalle IPS cadencée à 144 Hz natif et compatible FreeSync et G-Sync. Si vous êtes en train de vous faire un petit setup gaming simple ou cherchez un écran secondaire de bonne qualité, sans trop investir, cette réduction de 17 % sur Amazon le fait passer sous le seuil psychologique des 100 euros pendant les Jours Flash Prime. À condition d’être d’accord pour faire l’impasse sur une ergonomie et une connectique minimalistes.
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Pourquoi choisir le LG UltraGear G4 27" ?
- Pour jouer confortablement avec un écran fluide avec une surface généreuse de 27 pouces. Les 144 Hz sont un atout clair pour le gaming compétitif.
- Son compromis image/prix pour le gaming quotidien avec un temps de réponse annoncé à 5 ms GtG et des fonctions gaming dédiées qui facilitent le jeu.
- Son positionnement tarifaire : avoir un écran PC gaming pour moins de 100 €, ce n’est pas tous les jours, avec la réputation de LG en la matière.
Une expérience gaming fluide bridée par la luminosité
Déjà, cet écran LG UltraGear G4 de 27 pouces est pensé pour les joueurs : les 144 Hz et la synchronisation adaptative offrent un vrai confort dans les jeux rapides, comme les FPS, et l’IPS assure des angles de vision larges et une image homogène. Par contre, la luminosité maximale de 250 cd/m² et le rétroéclairage localisé font que le HDR fait de la figuration. L’ergonomie du pied est limitée à l’inclinaison et il n’y a pas de haut-parleurs. Donc il faut prévoir un bras articulé ou un support mural, ainsi qu’un système audio externe, pour en profiter pleinement.
Un bon plan 1080p, pas une référence universelle
Face à la concurrence en 27 pouces qui propose du 144 Hz également, ou même plus, le modèle présenté ici apporte une dalle IPS de qualité avec une fluidité réelle et surtout un prix très contenu. Il montre ses limites face aux modèles 1440p ou à des dalles avec un meilleur contraste ou une meilleure luminosité. Il n'en est pas moins une bonne alternative gaming abordable en 1080p, qui ne prétend pas rivaliser avec des références milieu/haut de gamme en termes de finesse d’image, de HDR ou d’ergonomie.
✅ Les points forts
- Le taux de rafraîchissement natif de 144 Hz avec la compatibilité FreeSync/G-Sync
- Le temps de réponse honnête pour la catégorie (5 ms GtG)
- Les fonctions gaming avec réticule virtuel, compteur de FPS, modes d’images dédiés
- Son design sobre et les bordures fines
❌ Les limites
- La luminosité maximale limitée à 250 cd/m²
- Le support HDR10 est purement symbolique
- L'ergonomie réduite du pied
- Pas de haut-parleurs intégrés
- La connectique minimaliste
Jusqu’au 7 octobre, le LG UltraGear 27" est à 99,95 € au lieu de 119,99 €
Si vous êtes un gamer PC occasionnel en quête d’un écran fluide qui n’en fait pas des tonnes, le LG UltraGear G4 de 27 pouces est une bonne piste. De la Full HD à 144 Hz avec un DisplayPort et un HDMI et un temps de latence correct, si on ne fait pas la fine bouche, ça fait très bien l’affaire, même en écran secondaire.
Par contre si vous êtes exigeant sur la netteté, le contraste ou le HDR, ce n’est pas ce qui se fait de mieux. Il faudra plutôt viser un 27 pouces en 1440p, quitte à passer sur une dalle VA mieux dotée, voire de l’OLED. Ce LG reste une option cohérente pour du gaming léger quotidien et budgétaire.
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