Si vous êtes un gamer PC occasionnel en quête d’un écran fluide qui n’en fait pas des tonnes, le LG UltraGear G4 de 27 pouces est une bonne piste. De la Full HD à 144 Hz avec un DisplayPort et un HDMI et un temps de latence correct, si on ne fait pas la fine bouche, ça fait très bien l’affaire, même en écran secondaire.

Par contre si vous êtes exigeant sur la netteté, le contraste ou le HDR, ce n’est pas ce qui se fait de mieux. Il faudra plutôt viser un 27 pouces en 1440p, quitte à passer sur une dalle VA mieux dotée, voire de l’OLED. Ce LG reste une option cohérente pour du gaming léger quotidien et budgétaire.