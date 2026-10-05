Amazon ouvre ses ventes flash avant le Prime Day des 6 et 7 octobre, et la Blink Mini 2K+ figure parmi les premières offres. Cette petite caméra d’intérieur filme en 2K, mais son coût réel dépend surtout de la façon dont vous comptez conserver vos vidéos.
Sortie en septembre 2025, la Blink Mini 2K+ est une caméra d’intérieur très compacte, avec un boîtier de 51 mm de côté pour 65 g. Par rapport à la Mini 2, elle passe de la Full HD à une définition de 2 560 x 1 440 pixels. Elle s’affiche à 19,99 € chez Amazon au lieu d’un prix conseillé de 44,99 €, soit 25 € d’économie et une remise de 56 %.
L’offre vise d’abord celles et ceux qui veulent garder un œil sur une pièce, un animal ou une entrée depuis leur smartphone, sans engager un gros budget. Si vous attendez une caméra autonome, sans abonnement ni accessoire, la suite mérite une lecture attentive.
La caméra Blink Mini 2K+ descend à 19,99 € au lieu de 44,99 € chez Amazon, parmi les offres lancées avant le Prime Day.
Pourquoi choisir la Blink Mini 2K+ ?
- Une image plus fine : la définition de 2 560 x 1 440 pixels prend tout son sens quand vous zoomez jusqu’à 4x pour lire un détail dans un coin de la pièce.
- Des images de nuit en couleur : son projecteur LED intégré éclaire la scène pour filmer en couleur dans la pénombre, puis la caméra bascule en infrarouge noir et blanc dans l’obscurité totale.
- Un dialogue à distance : le micro et le haut-parleur avec suppression du bruit permettent de parler à un proche ou de rappeler le chien à l’ordre, et une sirène intégrée se déclenche à la main depuis l’application.
Ce qu’elle surveille bien, et à quelles conditions
Son champ de vision de 138° en diagonale offre un angle large pour cadrer une pièce ou une entrée depuis une étagère. Alimentée par un câble USB-C sur secteur, elle n’a pas de batterie à recharger, mais elle doit rester près d’une prise. La compatibilité Alexa, assurée par la skill Blink, l’intègre à une maison déjà équipée de l’assistant d’Amazon. En extérieur, elle résiste à la pluie et à la poussière (IP65) uniquement avec l’adaptateur secteur dédié, vendu à part.
Elle convient à un locataire qui veut surveiller son appartement pendant ses absences, à un propriétaire d’animal curieux de ses journées, ou en complément d’autres caméras Blink. Le point à connaître concerne l’enregistrement : sans abonnement Blink, vous recevez les alertes de mouvement et accédez au direct, mais les séquences ne sont pas sauvegardées dans le cloud et la détection des personnes et des véhicules reste inaccessible. L’alternative passe par un Sync Module 2 et une clé USB pour stocker les vidéos en local, ce qui ajoute un achat. Elle ne se connecte enfin qu’en Wi-Fi 2,4 GHz, une contrainte à vérifier si votre réseau domestique est configuré autrement.
Face à la Tapo C210, un choix de stockage plus que d’image
La Mini 2K+ ne figure pas parmi les modèles retenus dans notre comparatif des meilleures caméras de surveillance, qui recommande la Tapo C210 pour l’intérieur à petit budget. Cette dernière est motorisée et accepte une carte microSD, ce qui permet d’enregistrer sans abonnement. La Blink mise plutôt sur l’intégration à l’univers Amazon et Alexa, avec un projecteur pour la vision nocturne couleur, mais elle réclame un abonnement ou un module supplémentaire pour conserver les vidéos. À ce prix, la question se joue moins sur le tarif que sur ce choix entre stockage local intégré et service en ligne.
✅ Les points forts
- Définition 2K (2 560 x 1 440 pixels) avec zoom jusqu’à 4x
- Vision nocturne couleur grâce au projecteur LED intégré
- Audio bidirectionnel avec suppression du bruit et sirène intégrée
- Format compact de 65 g, compatible Alexa
❌ Les limites
- Enregistrement cloud et détection des personnes réservés à l’abonnement
- Stockage local seulement avec un Sync Module vendu séparément
- Wi-Fi 2,4 GHz uniquement
- Sirène à déclencher à la main, sans activation automatique sur détection
Vous avez déjà un Sync Module ou un abonnement Blink ? À 19,99 € chez Amazon, la Mini 2K+ s’ajoute directement à votre installation existante.
À 19,99 €, la Blink Mini 2K+ coûte moins de la moitié de son prix conseillé, pour une caméra qui gagne en définition par rapport à la Mini 2. Elle répond bien à un besoin simple : vérifier d’un coup d’œil ce qui se passe à la maison, recevoir une alerte et parler à distance. Pour un foyer déjà équipé d’Alexa ou d’autres appareils Blink, c’est une façon peu coûteuse de placer une pièce de plus sous surveillance.
Le prix affiché ne raconte toutefois pas tout. Si vous voulez retrouver vos vidéos après coup, il faudra compter avec l’abonnement Blink ou l’achat d’un Sync Module, deux dépenses à ajouter au prix de la caméra. Si vous refusez tout service payant, une caméra à carte microSD vous conviendra mieux. Sinon, ce tarif bas permet d’équiper une première pièce et de vous faire un avis avant d’étendre votre installation.
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