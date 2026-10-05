Son champ de vision de 138° en diagonale offre un angle large pour cadrer une pièce ou une entrée depuis une étagère. Alimentée par un câble USB-C sur secteur, elle n’a pas de batterie à recharger, mais elle doit rester près d’une prise. La compatibilité Alexa, assurée par la skill Blink, l’intègre à une maison déjà équipée de l’assistant d’Amazon. En extérieur, elle résiste à la pluie et à la poussière (IP65) uniquement avec l’adaptateur secteur dédié, vendu à part.

Elle convient à un locataire qui veut surveiller son appartement pendant ses absences , à un propriétaire d’animal curieux de ses journées, ou en complément d’autres caméras Blink. Le point à connaître concerne l’enregistrement : sans abonnement Blink, vous recevez les alertes de mouvement et accédez au direct, mais les séquences ne sont pas sauvegardées dans le cloud et la détection des personnes et des véhicules reste inaccessible. L’alternative passe par un Sync Module 2 et une clé USB pour stocker les vidéos en local, ce qui ajoute un achat. Elle ne se connecte enfin qu’en Wi-Fi 2,4 GHz, une contrainte à vérifier si votre réseau domestique est configuré autrement.