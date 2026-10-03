Au quotidien, la Magnifica S se résume à quelques gestes : remplir le bac à grains, choisir l’intensité à la molette, puis appuyer sur expresso ou lungo. Son bac à marc accueille 14 portions avant de devoir être vidé. La buse vapeur traditionnelle sert à monter le lait pour un cappuccino, et délivre aussi de l’eau chaude pour un thé ou une infusion. La machine s’éteint d’elle-même après utilisation, pratique si vous oubliez de le faire.

Elle convient à un foyer qui boit surtout des cafés noirs et cherche à quitter les capsules sans se compliquer la vie. Elle est moins adaptée si vous enchaînez lattes et cappuccinos : la mousse se fait à la main, ce qui demande un pichet et un peu de pratique. Avec seulement deux recettes programmées, les amateurs de ristretto, de café filtre ou de boissons lactées en une touche se sentiront vite à l’étroit. Prévoyez enfin environ 43 cm de profondeur sur le plan de travail, pour un châssis de 23 cm de large.