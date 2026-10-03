La De’Longhi Magnifica S ECAM11.112.B s’affiche à 279,98 € chez Amazon, soit 20,01 € de moins que les 299,99 € annoncés. Une remise modeste sur une machine à grains volontairement simple, qui se limite à l’expresso et au lungo et laisse la mousse de lait à votre main.
La Magnifica S est la porte d’entrée de De’Longhi dans les machines automatiques à grains : elle broie le café juste avant chaque tasse et accepte aussi le café prémoulu. Cette version ECAM11.112.B se pilote par boutons et molette, sans écran, et propose deux recettes en une touche, l’expresso et l’expresso lungo.
Elle est actuellement proposée à 279,98 € chez Amazon, contre un prix de référence de 299,99 €. La baisse reste mesurée, autour de 7 %, et ne fait pas de cette offre une affaire exceptionnelle. Elle intéressera surtout celles et ceux qui veulent un café noir fraîchement moulu sans payer pour un système lait automatique.
La De’Longhi Magnifica S ECAM11.112.B passe à 279,98 € au lieu de 299,99 € chez Amazon, soit 20,01 € d’économie sur cette machine à grains.
Pourquoi choisir la De’Longhi Magnifica S ?
- Le grain moulu à la demande : Le broyeur intégré moud la dose juste avant l’extraction, et la molette ajuste l’intensité selon vos goûts. Un paquet de café prémoulu peut aussi dépanner, pour un décaféiné le soir par exemple.
- Deux tasses d’un coup : La fonction double dose prépare deux cafés simultanément, et le réservoir de 1,8 L limite les remplissages. Pratique quand le petit-déjeuner se prend à deux.
- Un entretien accessible : Le groupe café se retire pour être rincé et la grille du bac récolte-gouttes passe au lave-vaisselle. La dureté de l’eau se programme, et la machine accepte un filtre à eau.
Une machine pensée pour les buveurs de café noir
Au quotidien, la Magnifica S se résume à quelques gestes : remplir le bac à grains, choisir l’intensité à la molette, puis appuyer sur expresso ou lungo. Son bac à marc accueille 14 portions avant de devoir être vidé. La buse vapeur traditionnelle sert à monter le lait pour un cappuccino, et délivre aussi de l’eau chaude pour un thé ou une infusion. La machine s’éteint d’elle-même après utilisation, pratique si vous oubliez de le faire.
Elle convient à un foyer qui boit surtout des cafés noirs et cherche à quitter les capsules sans se compliquer la vie. Elle est moins adaptée si vous enchaînez lattes et cappuccinos : la mousse se fait à la main, ce qui demande un pichet et un peu de pratique. Avec seulement deux recettes programmées, les amateurs de ristretto, de café filtre ou de boissons lactées en une touche se sentiront vite à l’étroit. Prévoyez enfin environ 43 cm de profondeur sur le plan de travail, pour un châssis de 23 cm de large.
Ce que coûte un cran d’équipement supplémentaire
Face à des machines plus équipées, la Magnifica S joue la carte de la sobriété. La Krups Sensation EA910E10, que nous avions notée 9/10 dans notre test, propose par exemple six recettes, dont le ristretto, le café filtre et la mousse de lait, avec une interface sensitive. Elle se trouve entre 400 et 490 € selon les marchands au moment où nous écrivons, et ce surcoût paie surtout la variété des recettes et la mousse de lait automatisée. Si vous vous contentez d’expressos et de cafés longs, la De’Longhi couvre l’essentiel pour une bonne centaine d’euros de moins.
✅ Les points forts
- Café broyé à la demande, avec réglage de l’intensité à la molette
- Deux tasses simultanées et réservoir d’eau de 1,8 L
- Groupe café amovible et grille du bac lavable au lave-vaisselle
- Compatible avec le café en grains comme avec le café prémoulu
- Buse vapeur qui fournit aussi de l’eau chaude
❌ Les limites
- Deux recettes seulement en une touche : expresso et lungo
- Mousse de lait entièrement manuelle
- Pas d’écran ni de profils utilisateurs
- Remise limitée à 20,01 €, soit moins de 7 %
Si l’expresso et le lungo suffisent à votre routine, la Magnifica S à 279,98 € sur Amazon reste une entrée en matière cohérente dans le café en grains.
À 279,98 €, la De’Longhi Magnifica S ECAM11.112.B reste avant tout une machine à grains simple, centrée sur le café noir. Broyage à la demande, double tasse, entretien accessible et réservoir généreux couvrent les besoins d’un foyer qui veut quitter les capsules. La remise de 20,01 € n’a rien de spectaculaire, mais elle fait passer la machine sous la barre des 280 €.
Si vous rêvez de lattes en une touche, d’un écran ou d’une large palette de recettes, cette version n’est pas la bonne porte d’entrée et mérite d’être comparée à des modèles plus équipés. Pour un usage centré sur l’expresso, elle fait le travail sans détour. Pensez simplement à programmer la dureté de votre eau dès l’installation, et à rincer régulièrement le groupe café, que la machine permet de retirer.
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