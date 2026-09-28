Pour installer l’Arlo Ultra 2 Spotlight, il va falloir être un peu bricoleur puisqu’il faut s’équiper d’une perceuse pour la fixer sur le mur de votre choix. Élément à prendre en compte au moment de l’installation, la caméra possède un champ de vision à 180°. Il est donc préférable de choisir une surface où aucun angle de mur ne viendra obstruer sa vision. Ce pack possède trois caméras et pourra même vous offrir une couverture complète de votre extérieur en cas de besoin.

Pour faciliter l'installation, Arlo a fait le choix d'une batterie qui présente une autonomie qui peut atteindre les deux mois selon la qualité de la captation choisie. Cependant, la marque s’obstine avec un chargeur propriétaire et n’est toujours pas compatible avec l’USB-C.