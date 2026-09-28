L’Arlo Ultra 2 Spotlight est une caméra connectée complète avec son champ de vision à 180° et sa détection de mouvement. Pour une couverture complète, direction la Fnac où vous pourrez en acheter trois pour moins de 320 euros.
Au lieu de débourser 899,79 euros pour acheter trois Arlo Ultra 2 Spotlight, vous pourrez en dépenser « seulement » 314,99 euros grâce à la Fnac
Pourquoi choisir le pack Arlo Ultra 2 Spotlight ?
- Une détection de mouvement aboutie : Pour effrayer les cambrioleurs, cette caméra possède un flash lumineux dès qu’un mouvement suspect est détecté dans son champ de vision.
- Active de jour comme de nuit : L’Arlo Ultra 2 Spotlight peut filmer en 4K avec un champ de vision de 180°. Elle peut aussi filmer en couleur même la nuit.
- Pour son prix : Pour vous donner une petite idée de l’attractivité de cette offre, une seule Arlo Ultra 2 Spotlight coûtait 349,99 euros lorsqu’elle est arrivée sur le marché. Désormais, vous pouvez en avoir trois à un prix inférieur à celui d’une caméra unitaire au moment de sa sortie.
Une caméra à tourner dans tous les sens
Pour installer l’Arlo Ultra 2 Spotlight, il va falloir être un peu bricoleur puisqu’il faut s’équiper d’une perceuse pour la fixer sur le mur de votre choix. Élément à prendre en compte au moment de l’installation, la caméra possède un champ de vision à 180°. Il est donc préférable de choisir une surface où aucun angle de mur ne viendra obstruer sa vision. Ce pack possède trois caméras et pourra même vous offrir une couverture complète de votre extérieur en cas de besoin.
Pour faciliter l'installation, Arlo a fait le choix d'une batterie qui présente une autonomie qui peut atteindre les deux mois selon la qualité de la captation choisie. Cependant, la marque s’obstine avec un chargeur propriétaire et n’est toujours pas compatible avec l’USB-C.
Plus un geste
Bien choisir l’angle d’Arlo Ultra 2 Spotlight est particulièrement important puisqu’elle est équipée d’un détecteur de mouvement. Lorsque celui-ci s’active, un flash lumineux est censé faire fuir les voleurs. Vous recevrez également une notification sur votre smartphone pour vous prévenir de l’arrivée d'un malotru.
La détection de mouvement est efficace en journée, mais aussi en pleine nuit. La caméra filme en couleur à tout moment du jour et de la nuit. En ce qui concerne la qualité de la captation, vous pouvez opter entre la 2K et la 4K.
Problème, pour profiter de toutes les fonctionnalités de cette caméra, il faudra passer par un abonnement. Celui-ci se chiffre à moins de 5 euros par mois et il permet d’obtenir les notifications intelligentes. Vous pourrez aussi visionner les vidéos enregistrées sur le Cloud.
✅ Les points forts
- Une résolution en 4K
- La vision nocturne en couleur
- Une excellente détection de mouvement
❌ Les limites
- Pas de reconnaissance faciale
- Une détection des bruits suspects qui laisse à désirer
Le pack de trois Arlo Ultra 2 Spotlight passe de 899,79 euros à 314,99 euros grâce à cette promotion de la Fnac
Sans surprise, ce pack composé de trois Arlo Ultra 2 Spotlight s’adresse avant tout à ceux qui possèdent un vaste extérieur. Néanmoins, avec autant de caméras, vous pourrez même vous payer le luxe d’en placer une dans votre chambre ou votre salon.
Cependant, l’on regrettera la présence d’un chargeur propriétaire ainsi que la présence d'un système d’abonnement pour exploiter le plein potentiel de la caméra. Néanmoins, ces éléments sont souvent présents sur les caméras connectées et personne ne peut actuellement regarder ce pack droit dans les yeux vu son prix très attractif.
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