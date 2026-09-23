1min.AI n’est pas un abonnement à ChatGPT ni à Claude. C’est un agrégateur qui réunit des dizaines de modèles de texte, d’image, d’audio et de vidéo derrière une seule interface, avec un compteur de crédits en guise de budget.

Le plan Pro vendu à vie par StackSocial embarque 1 000 000 de crédits par mois, auxquels s’ajoutent jusqu’à 450 000 crédits gratuits obtenus en se connectant chaque jour. Avant d’acheter, mieux vaut regarder la licence à vie 1min.AI Pro proposée par StackSocial pour ce qu’elle est, et surtout pour ce que ce million de crédits permet de faire.