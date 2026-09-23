StackSocial affiche la licence à vie du plan Pro de 1min.AI à 39,99 $, soit environ 34,89 € au taux du 22 septembre 2026. Elle donne 1 000 000 de crédits par mois, soit exactement l’enveloppe de l’abonnement mensuel direct, facturé 6,50 $.
1min.AI n’est pas un abonnement à ChatGPT ni à Claude. C’est un agrégateur qui réunit des dizaines de modèles de texte, d’image, d’audio et de vidéo derrière une seule interface, avec un compteur de crédits en guise de budget.
Le plan Pro vendu à vie par StackSocial embarque 1 000 000 de crédits par mois, auxquels s’ajoutent jusqu’à 450 000 crédits gratuits obtenus en se connectant chaque jour. Avant d’acheter, mieux vaut regarder la licence à vie 1min.AI Pro proposée par StackSocial pour ce qu’elle est, et surtout pour ce que ce million de crédits permet de faire.
La licence à vie du plan Pro de 1min.AI est à 39,99 $ au lieu de 234 $ sur StackSocial, soit environ 34,89 €.
Pourquoi choisir le 1min.AI Pro ?
- Un million de crédits par mois, et ce qu’ils valent : StackSocial chiffre l’équivalent mensuel : jusqu’à 805 555 mots générés, 161 images, 12 vidéos ou 4 833 secondes de transcription. Vous savez donc avant l’achat à quoi correspond votre enveloppe mensuelle.
- Les crédits non consommés sont reportés : La page tarifaire de 1min.AI indique que les crédits inutilisés basculent sur le mois suivant. Un mois creux ne part donc pas en fumée, ce qui change beaucoup pour un usage irrégulier.
- Un paiement unique au lieu d’un abonnement de plus : StackSocial annonce un accès à vie et les mises à jour incluses, avec un code à activer dans les 30 jours suivant l’achat. Aucune ligne récurrente ne s’ajoute à celles que vous payez déjà.
Un filet de sécurité et un banc d’essai, plutôt qu’un outil de tous les jours
Le Multi AI Chat porte l’offre : une même question part vers plusieurs modèles et vous comparez les réponses côte à côte avant de trancher. C’est aussi ce qui fait fondre les crédits, puisque chaque modèle interrogé prélève sa part. 1min.AI affiche l’estimation du coût avant l’envoi, une transparence que notre test de 1minAI a saluée comme rare dans cette catégorie, en lui accordant 7 sur 10. L’interface, elle, reste dense : chaque outil vit dans son propre écran.
Deux profils s’y retrouvent vraiment. Celui qui veut un accès de secours quand son abonnement principal tombe en panne ou ralentit, et celui qui compare régulièrement plusieurs modèles avant de garder une réponse. En revanche, si vous manipulez des données clients ou des documents sensibles, l’outil n’est pas fait pour vous : les conversations transitent par les serveurs de 1min.AI, la politique de confidentialité prévoit une rétention jusqu’à un an, et aucun chiffrement de bout en bout n’est mentionné.
Face aux abonnements natifs, un accès aux modèles plus qu’un assistant
Ce que 1min.AI vend, c’est l’accès à des modèles, pas un environnement de travail. La mémoire entre conversations est absente, chaque session repart de zéro, et les générations les plus récentes arrivent avec du retard. ChatGPT Plus, Claude Pro et Gemini Advanced jouent sur un autre terrain, celui des projets et de la mémoire persistante : notre comparatif des meilleurs chatbots à intelligence artificielle détaille ce que chacun apporte. À 34,89 € une bonne fois, 1min.AI se défend en complément, beaucoup moins en remplacement.
✅ Les points forts
- 1 000 000 de crédits par mois, plus 450 000 crédits gratuits en se connectant chaque jour.
- Les crédits non utilisés sont reportés sur le mois suivant.
- Le coût en crédits est affiché avant chaque requête.
- Le Multi AI Chat interroge plusieurs modèles en une seule fois.
- Paiement unique, mises à jour incluses, sans reconduction.
❌ Les limites
- Les modèles les plus récents arrivent avec du retard.
- Aucune mémoire d’une conversation à l’autre.
- Confidentialité inadaptée aux données professionnelles sensibles.
- Le code doit être activé dans les 30 jours suivant l’achat.
Avant de valider, vérifiez les crédits inclus dans le palier Pro et le délai de trente jours pour activer le code.
À 39,99 $, soit environ 34,89 €, la licence à vie coûte un peu plus de six mensualités de l’abonnement Pro direct, facturé 6,50 $ par mois. Passé ce cap, tout ce que vous consommez est en plus, à condition que 1min.AI reste en activité et continue d’alimenter son catalogue. C’est le vrai pari de cette offre, dans un secteur où les tarifs d’accès aux modèles bougent sans prévenir.
Cette offre vise ceux qui cherchent un second accès, pas un premier. Si vous comptez sur la mémoire, les projets et les modèles du jour, gardez votre abonnement natif, car 1min.AI ne les remplace pas. Si vous voulez un filet de sécurité, un banc d’essai pour confronter des réponses ou de quoi toucher à la génération d’images et de voix sans ouvrir un compte supplémentaire, le ticket d’entrée reste mesuré. Pensez à activer le code : StackSocial impose un délai de trente jours après l’achat.
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