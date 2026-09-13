Ce modèle se présente comme un casque sportif à oreilles libres, avec conduction osseuse, certification IPX8 et lecteur MP3 intégré de 8 Go. Son intérêt est surtout concret pour la natation : le mode MP3 permet d’écouter des fichiers stockés localement lorsque la liaison Bluetooth n’est pas exploitable sous l’eau. Hors de la piscine, le Bluetooth 6.0 et le micro anti-vent sont annoncés pour la course, le vélo ou les appels, deux caractéristiques à considérer comme des données de fiche produit plutôt que comme des performances mesurées.

À ce niveau de prix, l’offre à 42,99 € chez Amazon vise donc surtout les sportifs qui veulent essayer la conduction osseuse sans s’orienter d’emblée vers une référence plus coûteuse.