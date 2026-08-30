À l'approche de la rentrée, les prix des robots aspirateurs laveurs continuent de baisser chez les principaux marchands. Boulanger propose actuellement le Dreame L50s Pro Ultra White à 599,00 € au lieu de 749,00 €, un tarif que Clubic n'avait plus observé depuis le passage du même modèle à 649,00 € lors des French Days.
Lancé il y a plusieurs mois, le Dreame L50s Pro Ultra White s'est imposé comme une référence chez les foyers en quête d'un nettoyage automatisé complet, capable d'aspirer et de laver sans intervention manuelle. Sa station tout en un gère le vidage de la poussière, le remplissage d'eau propre et l'évacuation de l'eau sale, ce qui limite fortement l'entretien au quotidien. Boulanger affiche actuellement ce modèle à 599,00 €, un prix qui n'avait plus été observé depuis son lancement. Les foyers avec animaux ou les grandes surfaces à nettoyer y trouveront un allié particulièrement pertinent, et il reste possible de consulter cette offre directement chez Boulanger avant qu'elle ne disparaisse.
Ce nouveau palier tarifaire mérite d'autant plus l'attention que le modèle n'avait jusqu'ici jamais été observé sous les 649,00 €, prix déjà relevé par la rédaction lors d'une précédente opération commerciale.
Voici le Dreame L50s Pro Ultra White à 599,00 € au lieu de 749,00 € chez Boulanger !
Pourquoi choisir le Dreame L50s Pro Ultra White ?
- Prix historiquement bas : à 599,00 € au lieu de 749,00 €, ce tarif est le plus bas relevé pour ce modèle, sous le seuil des 649,00 € déjà repéré par Clubic en avril dernier.
- Entretien quasi autonome : la station gère le vidage de la poussière, le remplissage d'eau propre et le lavage des serpillères à l'eau chaude, sans intervention manuelle.
- Navigation avancée : le système de cartographie 3D et la détection de plus de 300 objets assurent un nettoyage précis, y compris dans les zones encombrées.
Un robot pensé pour les foyers exigeants
Avec une puissance d'aspiration annoncée à 30 000 Pa, le Dreame L50s Pro Ultra affiche des performances qui le placent parmi les modèles les plus musclés du marché actuel. Sa brosse duo HyperStream, pensée pour limiter l'enchevêtrement des cheveux et poils d'animaux, complète un ensemble particulièrement adapté aux foyers avec chats ou chiens. Dans son suivi régulier de la gamme Dreame, la rédaction Clubic a pu constater que cette architecture de brosse figure parmi les points forts récurrents des modèles récents de la marque, notamment lors du test du X60 Pro Ultra Complete. Côté autonomie, les 4 heures annoncées permettent de couvrir de grandes surfaces, la station assurant ensuite un rechargement et une reprise automatique du nettoyage là où il s'était arrêté.
Face à la concurrence, où se situe-t-il ?
Face à des modèles plus récents comme le X60 Pro Ultra Complete ou le L40s Pro Ultra, le L50s Pro Ultra mise sur une formule plus classique, sans serpillière extensible ni LiDAR rétractable dernier cri. Il conserve néanmoins l'essentiel des fonctions attendues sur un robot laveur haut de gamme, à un tarif désormais nettement plus accessible.
✅ Les points forts
- Puissance d'aspiration élevée (30 000 Pa) adaptée aux sols mixtes
- Station tout en un : vidage, remplissage et lavage automatiques des serpillères à l'eau chaude
- Brosse anti-enchevêtrement, pensée pour les foyers avec animaux
- Cartographie 3D précise avec détection de plus de 300 objets
- Compatible avec les assistants vocaux Google, Alexa et Siri
❌ Les limites
- Pas de LiDAR rétractable, contrairement aux modèles les plus récents de la gamme
- Réservoir d'eau propre du robot limité à 80 mL, à recharger plus souvent sur les grandes surfaces
- Niveau sonore pouvant grimper jusqu'à 70 dB selon le mode utilisé
- Franchissement d'obstacles limité à 4 cm, en retrait face aux systèmes les plus récents
Dreame L50s Pro Ultra White à 599,00 € au lieu de 749,00 € : vérifiez la disponibilité chez Boulanger
À 599,00 €, le Dreame L50s Pro Ultra White retrouve un tarif que Clubic n'avait plus observé depuis plusieurs mois, sous les 649,00 € déjà relevés en avril dernier lors des French Days. Cette offre s'adresse en priorité aux foyers avec animaux ou aux grandes surfaces, qui profiteront pleinement de la station tout en un et de la puissance d'aspiration du robot.
Les personnes déjà équipées d'un modèle récent de la gamme Dreame, ou en quête des toutes dernières innovations comme le LiDAR rétractable, pourront en revanche se tourner vers des références plus onéreuses. Pour les autres, ce prix mérite clairement le détour avant qu'il ne remonte.
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