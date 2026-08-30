Lancé il y a plusieurs mois, le Dreame L50s Pro Ultra White s'est imposé comme une référence chez les foyers en quête d'un nettoyage automatisé complet, capable d'aspirer et de laver sans intervention manuelle. Sa station tout en un gère le vidage de la poussière, le remplissage d'eau propre et l'évacuation de l'eau sale, ce qui limite fortement l'entretien au quotidien. Boulanger affiche actuellement ce modèle à 599,00 €, un prix qui n'avait plus été observé depuis son lancement. Les foyers avec animaux ou les grandes surfaces à nettoyer y trouveront un allié particulièrement pertinent, et il reste possible de consulter cette offre directement chez Boulanger avant qu'elle ne disparaisse.

Ce nouveau palier tarifaire mérite d'autant plus l'attention que le modèle n'avait jusqu'ici jamais été observé sous les 649,00 €, prix déjà relevé par la rédaction lors d'une précédente opération commerciale.