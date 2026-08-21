Lancé par Garmin en 2023 pour succéder à l'Edge 530, l'Edge 540 s'est imposé comme une valeur sûre chez les cyclistes qui recherchent un GPS multi-bandes complet sans payer le tarif d'un modèle tactile. AliExpress propose actuellement ce compteur à 242,88 € au lieu de 315,20 €, et il est possible de consulter la fiche complète de cette offre avant de passer commande, l'appareil restant soumis aux stocks disponibles.

Cette baisse concerne un appareil pensé aussi bien pour la route que pour le gravel et le VTT, ce qui en fait un choix pertinent pour amorcer la reprise de l'entraînement à la rentrée. Elle s'inscrit dans une période où plusieurs marchands multiplient les remises sur le matériel connecté, ce qui rend la comparaison des prix d'autant plus utile avant de se décider.