Entre la reprise des cours et le retour au bureau, la rentrée rime souvent avec nouvel équipement. AliExpress en profite pour proposer une opération cumulant remises immédiates et codes promo sur une large sélection de produits tech et maison, valable jusqu'au 26 août.

Smartphones, tablettes, composants informatiques, montres connectées, audio ou encore équipement pour la maison : la sélection couvre un large éventail de besoins pour repartir sur de bonnes bases sans faire exploser le budget. Voici les offres qui se distinguent le plus en ce début de semaine.