La rentrée approche et AliExpress cumule remises produits et codes promo pour alléger la facture jusqu'au 26 août. Voici une sélection des meilleures offres du moment, du smartphone à l'équipement pour la maison.
Entre la reprise des cours et le retour au bureau, la rentrée rime souvent avec nouvel équipement. AliExpress en profite pour proposer une opération cumulant remises immédiates et codes promo sur une large sélection de produits tech et maison, valable jusqu'au 26 août.
Smartphones, tablettes, composants informatiques, montres connectées, audio ou encore équipement pour la maison : la sélection couvre un large éventail de besoins pour repartir sur de bonnes bases sans faire exploser le budget. Voici les offres qui se distinguent le plus en ce début de semaine.
Notre sélection des meilleures offres de la rentrée
- AMD Ryzen 7 9800X3D à 325,36 € au lieu de 375,36 € avec le code DSFR50
- Trottinette électrique TODIMART T3 à 83,17 € au lieu de 94,17 € avec le code DSFR11
- AMD Ryzen 7 7800X3D à 197,99 € au lieu de 230,99 € avec le code DSFR33
- POCO X8 Pro (version Global) à 220,05 € au lieu de 253,05 € avec le code DSFR33
- Xiaomi Pad 7 (version Global) à 202,37 € au lieu de 235,37 € avec le code DSFR33
- Xiaomi Redmi Pad 2 Pro (version Global) à 145,40 € au lieu de 165,40 € avec le code DSFR20
- Nintendo Switch 2 à 431,12 € au lieu de 520,55 € avec le code FRNS50
- Garmin Edge 540 à 242 € au lieu de 315,20€ avec le code FRNS33
- Samsung Galaxy A56 5G à 253,33 € au lieu de 286,33 € avec le code DSFR33
- HONOR Magic8 Lite (version EU) à 203,22 € au lieu de 236,22 € avec le code DSFR33
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (version Global) à 241,20 € au lieu de 274,20 € avec le code DSFR33
- SHOKZ OpenRun Pro 2 à 81,53 € au lieu de 92,53 € avec le code DSFR11
- Xiaomi TV Box S (3ᵉ génération) à 36,71 € au lieu de 42,71 € avec le code DSFR06
- Tineco Floor ONE S7 Pro à 181,13 € au lieu de 201,13 € avec le code DSFR20
- Seauto SAT20 à 128,72 € au lieu de 148,72 € avec le code DSFR20
Quels produits méritent vraiment votre attention ?
Sur une sélection aussi large, certaines références sortent du lot par leur rapport performance-prix ou par leur pertinence pour la rentrée. Notre spécialiste audio a d'ailleurs attribué une très bonne note au SHOKZ OpenRun Pro 2 lors de son test. Voici cinq offres à ne pas laisser passer :
- Nintendo Switch 2 : idéale pour les pauses jeu entre deux révisions, avec un écran plus grand que la première génération.
- AMD Ryzen 7 9800X3D : le processeur gaming de référence pour qui veut monter ou renforcer une configuration performante.
- Samsung Galaxy A56 5G : un smartphone équilibré, taillé pour un usage quotidien intensif entre cours, travail et loisirs.
- SHOKZ OpenRun Pro 2 : confortable en usage sportif prolongé grâce à sa conduction osseuse.
- Tineco Floor ONE S7 Pro : un aspirateur-laveur pratique pour reprendre l'entretien de la maison sur de bonnes bases à la rentrée.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Offre pCloud : plus de 50% de réduction sur les Plans Familiaux à Vie
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2,03€ par mois pendant 2 ans (-35 %)
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Pourquoi profiter de ces offres AliExpress avant la rentrée ?
Les remises affichées restent mesurées, entre 10 et 14 % environ, mais elles se cumulent avec des codes promo par paliers selon le montant du panier, ce qui permet de faire baisser sensiblement la note finale sur les produits les plus chers de la sélection, comme les processeurs ou les smartphones haut de gamme.
L'opération reste valable jusqu'au 26 août 23h59, avec une livraison annoncée entre 3 et 7 jours selon les produits. Vu la période, les références liées à l'équipement informatique et aux smartphones sont les plus recherchées : mieux vaut ne pas trop tarder si un modèle précis vous intéresse.
Vos questions sur les offres de la rentrée AliExpress
Jusqu'à quand profiter des offres de rentrée sur AliExpress ?
L'opération est valable jusqu'au 26 août 2026 à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.
Comment fonctionnent les codes promo de l'opération ?
Ils s'appliquent par paliers selon le montant du panier : par exemple 20 € de remise dès 139 € d'achat, ou 33 € dès 229 €. Les prix affichés dans cette sélection intègrent déjà le palier correspondant.
Les prix indiqués incluent-ils les taxes et la livraison ?
Les prix affichés sont TTC. Les délais de livraison varient généralement entre 3 et 7 jours selon le produit et le vendeur.