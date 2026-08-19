C'est la rentrée, et AliExpress en profite pour lancer son opération Back to School, avec des remises pouvant grimper jusqu'à -60 % jusqu'au 26 août. Nous avons repéré 20 bons plans high-tech à saisir avant la fin de l'opération, code promo à l'appui.
Chez AliExpress, cette opération de rentrée porte un double nom : « Back to School » d'un côté, « Économies douanières » de l'autre. Ce second nom fait référence à la suppression prochaine de la franchise douanière qui s'appliquait aux petits colis en provenance de pays hors UE : en expédiant depuis des entrepôts basés en Europe, la plateforme évite cette taxation à venir et répercute une partie de l'économie directement sur le prix affiché. Résultat pour vous : des remises qui grimpent jusqu'à -60 % sur une sélection de produits, à activer avec un code promo au moment du paiement.
Notre sélection du jour couvre large : smartphones Xiaomi, POCO, Honor et Samsung, tablettes Xiaomi et POCO, audio avec Shokz, caméra et drone avec DJI et Insta360, composants PC AMD et SOYO, mini PC MLLSE, ou encore entretien de la maison avec Tineco. De quoi équiper votre rentrée aussi bien que votre setup gaming. Voici les 20 offres qui ont retenu notre attention.
Les 20 meilleures offres Back to School à saisir chez AliExpress
- AMD Ryzen 7 9800X3D à 325,36 € au lieu de 375,36 € avec le code DSFR50
- AMD Ryzen 7 7800X3D à 197,99 € au lieu de 230,99 € avec le code DSFR33
- POCO Pad M1 à 135,82 € au lieu de 155,82 € avec le code DSFR20
- Xiaomi Pad 7 à 202,37 € au lieu de 235,37 € avec le code DSFR33
- Garmin Forerunner 255 à 134,38 € au lieu de 154,38 € avec le code DSFR20
- Garmin Edge 540 à 160,14 € au lieu de 180,14 € avec le code DSFR20
- MLLSE Mini PC G5 Pro à 205,45 € au lieu de 238,45 € avec le code DSFR33
- Xiaomi TV Box S (3e génération) à 36,71 € au lieu de 42,71 € avec le code DSFR06
- Samsung Galaxy A56 5G à 253,33 € au lieu de 286,33 € avec le code DSFR33
- SHOKZ OpenRun Pro 2 à 81,53 € au lieu de 92,53 € avec le code DSFR11
- Redmi Note 15 5G à 156,59 € au lieu de 176,59 € avec le code DSFR20
- POCO F8 Pro 5G à 364,77 € au lieu de 414,77 € avec le code DSFR50
- SOYO GeForce RTX3070 8G à 198,84 € au lieu de 231,84 € avec le code DSFR33
- Garmin Forerunner 165 à 111,34 € au lieu de 122,34 € avec le code DSFR11
- AMD Ryzen 5 5500X3D à 130,97 € au lieu de 150,97 € avec le code DSFR20
- Insta360 X5 à 304,47 € au lieu de 354,47 € avec le code DSFR50
- HONOR Magic7 Lite 5G à 165,35 € au lieu de 185,35 € avec le code DSFR20
- Redmi Note 15 Pro+ 5G à 241,20 € au lieu de 274,20 € avec le code DSFR33
- Tineco Floor ONE S7 Pro à 181,13 € au lieu de 201,13 € avec le code DSFR20
- DJI Neo2 à 181,23 € au lieu de 201,23 € avec le code DSFR20
Quels produits méritent vraiment votre attention ?
Parmi ces vingt références, quelques-unes se détachent particulièrement par leur rapport qualité-prix ou leur statut de best-seller. L'AMD Ryzen 7 9800X3D reste l'un des processeurs gaming les plus recherchés du moment, tandis que le DJI Neo2 permet de s'initier au pilotage de drone sans se ruiner. Côté tablette, le Xiaomi Pad 7 s'impose comme une valeur sûre pour la rentrée. Voici cinq offres à ne pas laisser filer.
- AMD Ryzen 7 9800X3D : l'un des meilleurs processeurs gaming du marché, ici nettement sous son prix de lancement.
- DJI Neo2 : un drone ultra-léger et pliable, que notre rédaction a eu l'occasion de prendre en main à sa sortie.
- Xiaomi Pad 7 : une tablette polyvalente, parfaite pour prendre des notes en cours ou enchaîner les séries le soir.
- SHOKZ OpenRun Pro 2 : des écouteurs à conduction osseuse pensés pour le sport, qui ne bouchent jamais les oreilles.
- POCO F8 Pro 5G : une fiche technique premium à un tarif largement sous la concurrence du moment.
Pourquoi ces offres valent le détour ?
Sur le papier, les remises affichées grimpent jusqu'à -60 %, mais l'essentiel de notre sélection se situe plutôt entre -30 % et -50 % par rapport au prix de vente habituel des produits, ce qui reste conséquent sur des références aussi récentes. Certaines offres, comme le DJI Neo2 ou l'Insta360 X5, portent sur des produits sortis il y a quelques mois seulement et rarement soldés à ce niveau.
Le timing joue également en faveur des acheteurs : l'opération coïncide avec la rentrée, une période où les besoins en équipement (ordinateur, smartphone, accessoires audio) sont nombreux. AliExpress met en avant une expédition depuis des entrepôts européens, synonyme de délais de livraison réduits par rapport aux envois directs depuis la Chine. Les stocks affichés sur chaque référence restent toutefois limités, et certains modèles pourraient s'épuiser avant la fin de l'opération, le 26 août.
Ce qu'il faut savoir sur le Back to School AliExpress
Qu'est-ce que l'opération Back to School sur AliExpress ?
Il s'agit de l'opération de rentrée d'AliExpress, menée du 17 au 26 août 2026, avec des remises allant jusqu'à -60 % sur une sélection de produits expédiés depuis l'Union européenne. La plateforme l'appelle aussi « Économies douanières » (voir plus haut pour le détail).
Comment appliquer les codes promo AliExpress ?
Chaque produit affiche un code promo à copier puis coller dans le panier avant de valider la commande, en plus de la remise déjà appliquée sur le prix affiché sur la fiche produit.
Jusqu'à quand profiter du Back to School AliExpress ?
L'opération se termine le 26 août 2026 à 23h59, mais les stocks affichés sur certaines références sont limités et peuvent s'épuiser avant cette date.