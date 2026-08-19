Avec sa diagonale de 80 cm, la Philips 32PQS6901 (2026) s'adresse à ceux qui cherchent un second écran plutôt qu'un téléviseur principal. Boulanger l'affiche actuellement à 269 euros, soit une remise de 16 % sur son prix de référence de 319 euros, et propose de consulter la fiche du téléviseur directement chez le marchand pour vérifier la disponibilité en stock.

La période de rentrée renforce l'intérêt de ce type d'offre, puisque les besoins en équipement se multiplient au moment d'emménager dans un studio ou une résidence étudiante, où un budget serré laisse peu de place aux téléviseurs premium.