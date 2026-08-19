Trouver un téléviseur compact et abordable fait partie des classiques de la rentrée, surtout pour équiper une colocation, une chambre secondaire ou un bureau. Chez Boulanger, la Philips 32PQS6901 mise sur l'Ambilight pour se démarquer à 269 euros sur ce segment d'entrée de gamme.
Avec sa diagonale de 80 cm, la Philips 32PQS6901 (2026) s'adresse à ceux qui cherchent un second écran plutôt qu'un téléviseur principal. Boulanger l'affiche actuellement à 269 euros, soit une remise de 16 % sur son prix de référence de 319 euros, et propose de consulter la fiche du téléviseur directement chez le marchand pour vérifier la disponibilité en stock.
La période de rentrée renforce l'intérêt de ce type d'offre, puisque les besoins en équipement se multiplient au moment d'emménager dans un studio ou une résidence étudiante, où un budget serré laisse peu de place aux téléviseurs premium.
Voici le TV LED Philips 32PQS6901 Ambilight à 269,00 € au lieu de 319,00 € chez Boulanger !
Pourquoi choisir le Philips 32PQS6901 ?
- Un format compact taillé pour les petits espaces : avec ses 80 cm de diagonale, ce téléviseur se glisse dans un studio, une chambre ou sur un plan de travail sans dominer la pièce.
- L'Ambilight signée Philips : ce halo lumineux qui prolonge l'image reste rare sur des téléviseurs affichés sous les 300 euros.
- Un prix resserré pour la rentrée : à 269 euros au lieu de 319 euros, l'appareil reste accessible pour équiper une pièce secondaire sans grever le budget.
Une TV d'appoint pensée pour l'essentiel, pas pour le salon principal
Sous Titan OS, la nouvelle plateforme que Philips généralise sur sa gamme 2026 selon l'analyse de la rédaction Clubic, ce téléviseur donne accès aux applications de streaming courantes comme Netflix, YouTube ou Prime Video sans boîtier externe. La technologie Pixel Plus HD retravaille l'image pour compenser une définition Full HD qui reste cohérente sur un format de 32 pouces, où l'œil distingue difficilement l'apport d'une dalle 4K. Les trois ports HDMI 2.0 permettent de brancher une console, une box TV et un lecteur externe sans multiplier les adaptateurs, même si l'absence de HDMI 2.1 écarte d'emblée les usages gaming les plus exigeants.
L'assistant Alexa est intégré directement dans le téléviseur, une commodité pour piloter le volume ou lancer un contenu à la voix sans matériel supplémentaire à brancher. Le son, assuré par deux haut-parleurs de 6 Watts associés au traitement Dolby Audio, reste correct pour une écoute quotidienne mais montrera vite ses limites face à un film exigeant, un point à garder en tête pour ceux qui comptent s'en servir comme téléviseur principal d'un salon.
Face aux TV 32 pouces sans Ambilight, où se situe ce modèle ?
Sur le segment des 32 pouces à moins de 300 euros, des marques comme Hisense, TCL ou Thomson proposent des modèles sans Ambilight à des tarifs parfois inférieurs. Le Philips 32PQS6901 se distingue par cette signature lumineuse propre à la marque, mais reste en retrait côté connectique face à des concurrents mieux équipés en ports HDMI récents. L'arbitrage se joue donc moins sur la fiche technique brute que sur l'envie, ou non, de profiter de cet éclairage d'ambiance au quotidien.
✅ Les points forts
- Un format compact idéal pour un studio, une chambre ou un bureau
- L'Ambilight intégré, une signature rare sur ce segment de prix
- Une Smart TV sous Titan OS avec accès direct aux plateformes de streaming
- Alexa intégré, sans enceinte connectée supplémentaire à brancher
- Trois ports HDMI 2.0 pour raccorder plusieurs appareils à la fois
❌ Les limites
- Une définition Full HD, sans montée en 4K
- L'absence de HDMI 2.1, qui écarte le gaming 4K à 120 Hz
- Un système audio standard de 2 x 6 Watts, sans caisson ni barre de son intégrée
- Un support mural compatible VESA mais non fourni avec le téléviseur
Le prix de 269,00 € peut évoluer rapidement en période de rentrée, mieux vaut vérifier la disponibilité du Philips 32PQS6901 chez Boulanger !
Ce Philips 32PQS6901 vise clairement les besoins secondaires : chambre d'étudiant, bureau, cuisine ou colocation, plutôt qu'un salon principal. À 269 euros, l'Ambilight reste une signature suffisamment rare sur ce segment de prix pour justifier l'écart avec des modèles concurrents qui en sont dépourvus.
Les foyers qui cherchent un écran d'appoint sans exigence 4K ni gaming avancé trouveront ici un compromis cohérent pour la rentrée. Ceux qui visent un téléviseur principal, avec HDMI 2.1 ou une définition 4K, devront se tourner vers une autre référence, quitte à revoir leur budget à la hausse.
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