Le fabricant Irlan positionne ce ventilateur de plafond de 132 cm comme une solution deux en un, à la fois source de lumière et de fraîcheur, pensée pour les chambres et les salons de taille moyenne. En ce moment, l'offre repérée chez AliExpress fait tomber son prix à 49,69 € au lieu de 61,57 €, à condition d'appliquer le code FRNS06 depuis l'application du marchand. Ce format conviendra surtout à ceux qui veulent remplacer à la fois un plafonnier et un ventilateur sur pied, sans multiplier les appareils dans la pièce.

Ce rabais s'inscrit dans une tendance de fond observée cet été sur les ventilateurs de plafond avec éclairage intégré, une catégorie que la rédaction Clubic suit de près depuis le début de la saison chaude.