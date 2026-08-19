Après plusieurs journées à plus de 36 °C dans le sud et l'est du pays, la chaleur amorce enfin son repli en France. Le ventilateur de plafond Irlan de 132 cm profite justement d'une nouvelle baisse de prix chez AliExpress, l'occasion de faire le point sur ce qu'il vaut vraiment avant de miser dessus pour finir l'été, et pourquoi pas anticiper le suivant.
Le fabricant Irlan positionne ce ventilateur de plafond de 132 cm comme une solution deux en un, à la fois source de lumière et de fraîcheur, pensée pour les chambres et les salons de taille moyenne. En ce moment, l'offre repérée chez AliExpress fait tomber son prix à 49,69 € au lieu de 61,57 €, à condition d'appliquer le code FRNS06 depuis l'application du marchand. Ce format conviendra surtout à ceux qui veulent remplacer à la fois un plafonnier et un ventilateur sur pied, sans multiplier les appareils dans la pièce.
Ce rabais s'inscrit dans une tendance de fond observée cet été sur les ventilateurs de plafond avec éclairage intégré, une catégorie que la rédaction Clubic suit de près depuis le début de la saison chaude.
Voici le ventilateur de plafond Irlan 132 cm à 49,69 € au lieu de 61,57 € chez AliExpress !
Pourquoi choisir le ventilateur de plafond Irlan ?
- Un prix qui repasse sous les 50 € : à 49,69 € au lieu de 61,57 €, l'appareil retrouve un tarif inférieur à celui déjà proposé lors des soldes d'été, à condition d'utiliser le code FRNS06 via l'application AliExpress.
- Un usage toute l'année : le mode réversible été et hiver permet de rafraîchir la pièce en saison chaude et de redistribuer la chaleur accumulée au plafond une fois les températures retombées.
- Un éclairage intégré modulable : la lumière LED propose trois températures de couleur et plusieurs niveaux d'intensité, réglables depuis la télécommande fournie.
Un format 132 cm pensé pour rafraîchir sans multiplier les appareils
Avec un diamètre de 132 cm, ce ventilateur de plafond vise les chambres et les salons de taille moyenne à grande, là où un modèle sur pied peine à brasser l'air efficacement. Sa fonction été et hiver, commune à la plupart des ventilateurs de plafond de ce format, en fait un achat utilisable au delà de la seule saison chaude. Le comparatif des meilleurs ventilateurs 2026 de la rédaction Clubic rappelle qu'un niveau sonore inférieur à 35 dB est généralement recherché pour un usage nocturne en chambre, un repère utile pour juger ce type d'appareil. Ce profil s'adresse avant tout à ceux qui veulent limiter le nombre d'appareils dans une pièce, en combinant plafonnier et ventilation dans un seul équipement.
Face aux modèles premium, une alternative plus accessible
Sur le segment des ventilateurs de plafond 132 cm à moteur DC et éclairage intégré, plusieurs références couvertes récemment par Clubic se situent nettement au dessus de 80 €. L'Irlan ne rivalise pas sur les fonctions connectées ou la robustesse perçue de ces modèles plus chers, mais il permet d'accéder au même usage à un tarif sensiblement inférieur.
✅ Les points forts
- Un tarif sous les 50 €, parmi les plus bas observés sur ce format 132 cm avec éclairage intégré.
- Un usage quatre saisons grâce au mode réversible été et hiver.
- Un éclairage LED modulable en trois températures de couleur, piloté par télécommande.
- Un format compact au plafond, qui libère l'espace au sol contrairement à un ventilateur sur pied.
- Une remise supplémentaire par rapport au prix déjà pratiqué lors des soldes d'été sur ce même modèle.
❌ Les limites
- Le tarif de 49,69 € n'est accessible qu'en appliquant le code FRNS06 depuis l'application AliExpress, et non depuis le site web.
- La marque ne communique pas de données précises sur le débit d'air ou la consommation électrique, ce qui empêche toute comparaison chiffrée avec les modèles testés par Clubic.
- La livraison internationale AliExpress reste généralement plus longue qu'un achat en enseigne française.
- L'installation au plafond demande un minimum de bricolage et n'est pas toujours adaptée à une location de courte durée.
Le ventilateur de plafond Irlan 132 cm toujours à 49,69 € (code FRNS06) chez AliExpress
Ce ventilateur de plafond Irlan coche les cases essentielles pour qui cherche à remplacer un plafonnier classique par un équipement deux en un, sans faire exploser son budget. À 49,69 € au lieu de 61,57 €, l'offre se distingue par un tarif inférieur à celui déjà pratiqué en juillet sur ce même modèle, un signal plutôt rassurant sur la réalité de la remise.
Les foyers prêts à passer par l'application AliExpress pour activer le code FRNS06, et à patienter le temps d'une livraison internationale, y trouveront un achat pertinent, utile dès maintenant pour finir l'été et prêt à resservir dès les premières chaleurs de l'année prochaine. Ceux qui préfèrent un service après-vente local ou des données techniques plus détaillées avant d'acheter auront intérêt à comparer avec les modèles déjà passés au banc d'essai par la rédaction Clubic.
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